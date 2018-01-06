استقرار أسعار النفط عالميا لـ 3 أسباب

عادل الحربي(صدى):

بيَنت تقارير لوسائل إعلام بريطانية، أن استقرار أسعار النفط أمس الجمعة، عند مستوى 68 دولارًا للبرميل من خام برنت، يرجع أسبابه إلى تراجع المخزونات الأمريكية، والتزام أوبك بخفض الإنتاج، والتوتر السياسي في إيران.

أوضحت التقارير، أن معدلات الطلب والنمو الاقتصادي، شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى أن السوق تلقى دفعة قوية من حجم الالتزام باتفاق خفض الإنتاج والأوضاع في إيران.

وكان قد تراجع خام برنت بـ 28 سنتًا فقط عن الإغلاق السابق، حيث بلغ 67.99 دولار للبرميل.