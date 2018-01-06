الغامدي يقترح دعم الشركات الخاصة المتفاعلة مع الأوامر الملكية

علي القحطاني(صدى):

أشاد تركي الغامدي الناقد الرياضي، اليوم السبت، بشركات القطاع الخاص المتفاعلة مع الأوامر الملكية، بشأن صرف بدل غلاء معيشة.

وقال الغامدي في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” : ” اي شركة تتفاعل مع الأوامر الملكية الكريمة اتمنى ندعمها تقديراً لها، سواء بالاعلان لها مجاناً عبر حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي ،او من خلال دعمنا لها كمستهلكين بشراء منتجاتها “.

واختتم الغامدي تغريدته قائلًأ: ” من يُقدر الوطن وابناءه يستحق من الجميع كل تقدير”.