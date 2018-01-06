” البيض” و” لب القرع ” أبرز الأطعمة التي تعطيك طاقة على مدار اليوم

متابعات(صدى):

نشره موقع معني بالشؤون الصحية، أهم أنواع الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة ،وتقضي على الشعور بالارهاق والكسل.

وجاء البيض في مقدمة تلك الأطعمة، فهو غني بعناصر البروتين ،والحديد ،والزنك الذي يساعد في بناء العضلات، ويحافظ على مستوى الطاقة بالجسم، كما أن البيض غني أيضًا بفيتامين “ B ” الذي يساعد في توليد الطاقة بالجسم.

كما يعتبر لب القرع من الأطعمة التي تقوم بتعزيز الطاقة، لما تحتويه من أحماض “ أوميجا 3 ” والزنك ،والحديد والمعادن التي تقاوم شعور الإرهاق.

و الزبادي أيضًا لاحتواءه على الكربوهيدرات والبروتين، فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة.