” إيكو لاب ” توفر فرص عمل بفرعي الدمام والخبر
وفرت شركة ” إيكولاب ” المتخصصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، بفروع الشركة في الدمام و الخبر.
وأعلنت الشركة عبر موقعها الالكتروني ،أن الوظائف متوفرة لدى حملة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، والتقديم يكون عبر موقعها الالكتروني.
وفيما يلي الوظائف المتاحة بالشركة:
مدير سلسلة التوريد (الخبر).
مدير سلسلة التوريد (الدمام).
ممثل خدمة العملاء (الدمام).
مدير إقليمي (الدمام).
مهندس أول تطبيقات (الدمام).
أخصائي دعم فني (الخبر).
مدير حسابات الشركات (الدمام).
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