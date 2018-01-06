” إيكو لاب ” توفر فرص عمل بفرعي الدمام والخبر

عبدالله الفهد(صدى):

وفرت شركة ” إيكولاب ” المتخصصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، بفروع الشركة في الدمام و الخبر.

وأعلنت الشركة عبر موقعها الالكتروني ،أن الوظائف متوفرة لدى حملة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، والتقديم يكون عبر موقعها الالكتروني.

وفيما يلي الوظائف المتاحة بالشركة:

مدير سلسلة التوريد (الخبر).

مدير سلسلة التوريد (الدمام).

ممثل خدمة العملاء (الدمام).

مدير إقليمي (الدمام).

مهندس أول تطبيقات (الدمام).

أخصائي دعم فني (الخبر).

مدير حسابات الشركات (الدمام).