وضع ” محمد صلاح ” على الفوانيس والمنتجات المصرية لإنعاش التجارة

القاهرة(صدى):

صرح عضو مجلس إدارة الغرف التجارية المصرية ،أسامة جعفر، عن وجود نية لاستغلال اللاعب محمد صلاح، عن طريق عمل ميداليات وكشاكيل باسم اللاعب ” صلاح “.

وقال جعفر إن ارتفاع أسعار التجارة أحجم الناس عن شراء جميع المنتجات والهدايا في أعياد الميلاد، لذلك يسعى لتطوير الصناعة المصرية والتسويق لها، عن طريق استغلال أيقونة العالم صلاح.

وأشار إلى سعي الغرف التجارية إلى تنفيذ فانوس رمضان هذا العام باسم محمد صلاح، وتوزيعه على كل الدول العربية.