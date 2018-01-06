تقليل الخبز والسكر يقضي على ” الكرش “

متابعات(صدى):

أكد الأطباء أن السبب في حدوث الكرش هو توزيع الدهون بهرمون معين إسمه ” الانسولين “،عند تناول السكر أو الخبز الأبيض خصوصا، يقوم بتحويل الجلوكوز الى دهون وتوزيعه في منطقة البطن.

و تقليل السكر بمعدل نصف ملعقة كل أسبوع تدريجيا يجعلك تستغنى عن السكر تماما ،وهذه الطريقة أفضل من بدائل السكر، فرغم أنها لا تحتوى على سعرات حرارية فإنها توقف الحرق، ويجب أن تعلم أن العصائر حتى المكتوب عليها بدون سكر تحتوى على السكر وترفع نسبة الانسولين بالدم.

وبالنسبة للخبز فيمكن تناول ربع رغيف أو نصف رغيف نهارا فى وجبة الإفطار،أو استبداله بالأرز، أو البطاطس المسلوقة ،وليست المحمرة ، أو صينية البطاطس، أو فى الفرن كل هذه بدائل للنشويات ،وأفضل من العيش والسكر.