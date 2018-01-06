” القاضي ” يفتتح مبنى العيادات الخارجية والتعقيم بمستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية

سعيد العجل(صدى):

أفتتح مدير مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية بالرياض الدكتور ” يحيى القاضي ” قسم العيادات الخارجية الجديد و قسم التعقيم .

واكد ” القاضي ” أن مبنى العيادات الخارجية والتعقيم تم ترميمهما وتجهيزهما في وقت قياسي جداً وذلك حرصاً على ان تكون تكملة لباقي خدمات المستشفى الأخرى حتى تقدم أفضل الخدمات الطبية المميزة لكافة المراجعين السعوديين وغير السعوديين .

أذ نأمل ان تكون نموذجاً في تقديم الخدمات الصحية الراقية والشاملة والمبنية على تطبيق معايير الجودة .

اذ يحتوي المبنى الجديد على قسم للصدرية رجال وقسم للصدرية نساء وعيادة انف واذن وحنجرة وعيادة للربو وعيادة جلديه وعيادة خاصة بعلاج الموظفين وعيادة للتغذية والتثقيف الصحي واخرى مساندة كالصيدلية الخارجية والاشعة والمختبر واستراحات للرجال والنساء ومكاتب ادارية .

وذكر القاضي اننا نسعى جاهدين لتطوير بعض الأقسام الأخرى سوف ترى النور ان شاء الله قريباً وذلك حسب توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور ” توفيق الربيعه” وسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ” ناصر الدوسري “وبمتابعة من مدير إدارة المستشفيات بالرياض الدكتور ” عصام الغامدي ”

واوضح ان اخر احصائية لمراجعي العيادات الخارجية خلال الثلاث شهور الأولى من هذا العام 1439 بلغت 9938 مراجعاً ، وأجمالي عدد مراجعي المستشفى للعام الماضي 1438 بلغ 72404 مراجعاً.

وذكر ” القاضي ” ان مسيرة مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية تمتد لاكثر من ستة عقود قدم خلالها خدمات الرعاية الصحية العلاجية والوقائية لملايين المرضى من سكان منطقة الرياض والمناطق الاخرى .

اذ يعد من اوائل المستشفيات المتخصصه والرائدة في علاج الأمراض الصدرية والدرن.

حيث تأسس بموجب اتفاق بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في عام 1962 م

وعن أبرز أقسام المستشفى أوضح ” القاضي” أنه من أربعة أقسام للتنويم منها قسمان لمرضى “الدرن” وقسمان آخران لمرضى الأمراض الصدرية “غير الدرنية”، بالإضافة إلى قسم العناية المركزة وقسم الطوارئ، إلى جانب قسمين لفحص اللياقة البدنية للرجال والنساء. والعيادات الخارجية وعدد من الأقسام للخدمات المساندة الاخرى .

مؤكداً أن المستشفى من خلال عضويته في اللجنة الوطنية لمكافحة “الدرن” يقوم بجهود تتسق مع خطة الوزارة لمكافحة هذا المرض، ويقدم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى من أبناء المملكة والمقيمين بها من خلال مركز متكامل لمكافحة الدرن في المستشفى وأقسام التنويم، لافتاً إلى أن عيادات “الدرن” تستقبل جميع المرضى المنتهي علاجهم بأقسام التنويم، وكذلك المرضى الذين يتم تحويلهم للمستشفى من المستشفيات التابعة للوزارة، وكذلك مستشفيات القطاع الخاص.

وذلك تحت إشراف نخبة من الإستشاريين والأطباء والمختصين بالخدمات الاجتماعية.