  • السبت 6

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأرصاد :انخفاض في درجات الحرارة يصحبه رياح مثيرة للأتربة

الأرصاد :انخفاض في درجات الحرارة يصحبه رياح مثيرة للأتربة

الأرصاد :انخفاض في درجات الحرارة يصحبه رياح مثيرة للأتربة
عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة يصحبه نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ومن المتوقع تدني الرؤية الأفقية على المناطق التالية: تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة ،حيث تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ، كما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *