الأرصاد :انخفاض في درجات الحرارة يصحبه رياح مثيرة للأتربة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة يصحبه نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
ومن المتوقع تدني الرؤية الأفقية على المناطق التالية: تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة ،حيث تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ، كما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.
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