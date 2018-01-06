الأرصاد :انخفاض في درجات الحرارة يصحبه رياح مثيرة للأتربة

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة يصحبه نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ومن المتوقع تدني الرؤية الأفقية على المناطق التالية: تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية وحائل تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة ،حيث تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ، كما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.