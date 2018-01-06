تعرف على أعراض الإصابة بحصوات الكلى وأسبابها

متابعات(صدى):

يعاني الكثيرون والكثيرات من مرض حصوات الكلى، التي تتكون بسبب زيادة نسبة الأملاح في الجسم، و عدم شرب كمية المياه التي يحتاجها الجسم.

وقام الأطباء بتحديد أعراض الإصابة بحصوات الكلى، وسنعرض لكم أهم الأعراض وطرق الوقاية والعلاج.

وتتمثل الأعراض في : ظهور ألم شديد فى الفخد والجانب، ظهور دم فى البول، قىء وغثيان، الشعور بحرق أثناء التبول، حمى وقشعريرة.

ومن الأسباب التي تعرضك لللإصابة بحصوات الكلى عدم شرب المياه الكافية والتى يحتاجها الجسم وهى من ثمانية إلى عشرة أكواب مياه فى اليوم، حيث إنها تساعد على تخفيف حمض اليوريك لمنع تكوين حصوات الكلى.

ويعد أيضًا الإكثار فى تناول البروتينات الحيوانية ، والمياه الغازية، والأطعمة الحارة من أسباب تكون حصوات الكلى.