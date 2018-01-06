أهم الأطعمة التي تعالج النحافة

متابعات(صدى):

لايقل خطر النحافة عن خطر السمنة المفرطة، فكلاهما مشكلة كبيرة تعرض صحة الإنسان للخطر.

يعتبر البروتين هو أهم عنصر غذائي، لحل مشكلة النحافة، فمن خلاله تتكون العضلات، لكن عليك الالتفات إلى التوازن في الكمية التي تتناولها، فالبروتين هو سلاح ذو حدين، فيمكن أن يقلل الشهية بشكل ملحوظ، مما يجعل الأمر أكثر سوءًا.

ويمكن لمرضى النحافة تناول الأطعمة عالية الكربوهيدرات والدهون الصحية ، الموجوده في المكسرات، والفواكه الكجففة، والالبان كاملة الدسم، الشوكلاته، زبدة الفول السوداني.