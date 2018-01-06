آل الشيخ يبدي دعمه للنصر بمهاجم عالي الطراز

ماجد محمد(صدى):

وجه سلمان فهد المالك رئيس نادي النصر، اليوم السبت، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على دعمه للنادي.

وقال المالك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :”بعد اجتماع مطول مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ،تم اطلاع معاليه على احتياجات نادي النصر والذي أبدى من خلاله دعمه والهيئة بمهاجم على طراز عالي و لاعب اخر سيسعد جماهير العالمي ، اشكر معاليه على حرصه الدائم ودعمه اللامحدود لكل الأندية السعودية “.