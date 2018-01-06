آل الشيخ يبدي دعمه للنصر بمهاجم عالي الطراز
وجه سلمان فهد المالك رئيس نادي النصر، اليوم السبت، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على دعمه للنادي.
وقال المالك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :”بعد اجتماع مطول مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ،تم اطلاع معاليه على احتياجات نادي النصر والذي أبدى من خلاله دعمه والهيئة بمهاجم على طراز عالي و لاعب اخر سيسعد جماهير العالمي ، اشكر معاليه على حرصه الدائم ودعمه اللامحدود لكل الأندية السعودية “.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله كل ماشوف ذا الأدمي اتذكر عبسي ايام عدنان ولينا
وعدنان الي مسير الأمور
الله لا يبلانا