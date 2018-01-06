بشأن أزمة القدس..المملكة تشارك في اجتماع اللجنة العربية السداسية

نايف السالم(صدى):

يجتمع اليوم السبت، بمشاركة المملكة كلا من أمين جامعة الدول العربية ووزراء خارجية الأردن، وفلسطين، والمغرب ، والإمارات، ومصر، لبحث أزمة القدس، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أوضح أن اجتماع اللجنة العربية، يهدف إلى متابعة التداعيات الخاصة بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

ويهدف الاجتماع أيضًا إلى تنسيق الجهود والتحركات العربية دولياً حفاظًا على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.