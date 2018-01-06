‏النتائج المترتبة على أمر الملك بتأخير الفواتير عن الرواتب

علي القحطاني(صدى):

بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، عددًا من الأوامر الملكية التي جاءت في صالح المواطين، خاصة فيما يتعلق بتأخير مواعيد الفواتير لتكن في الاسبوع التالي من صرف الرواتب، توجد عدة مميزات لهذا القرار.

يساهم تأخير الفواتير عن الرواتب في منح الفرصة للمواطن لضبط ميزانيته وتقسيم الراتب لضبط الانفاق، كما يساعد أيضًا المواطنون في مواجهة التغيرات الاقتصادية وغلاء الاسعار.

كان قد صدر أمرًا ملكيًا ب‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.