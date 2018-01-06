النتائج المترتبة على أمر الملك بتأخير الفواتير عن الرواتب
بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، عددًا من الأوامر الملكية التي جاءت في صالح المواطين، خاصة فيما يتعلق بتأخير مواعيد الفواتير لتكن في الاسبوع التالي من صرف الرواتب، توجد عدة مميزات لهذا القرار.
يساهم تأخير الفواتير عن الرواتب في منح الفرصة للمواطن لضبط ميزانيته وتقسيم الراتب لضبط الانفاق، كما يساعد أيضًا المواطنون في مواجهة التغيرات الاقتصادية وغلاء الاسعار.
كان قد صدر أمرًا ملكيًا بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3732 ] نشر منذ 1 ساعة
شيء طيب
اذكر واحد يقول لي شركة الكهرباء مايفصلون الكهرب عن الي ماسدد الا قبل الراتب بيومين او ثلاثه
كانهم يقصدون احراج المواطن واهانته لعدم تسديد الفواتير
خير انشالله[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
الدوله غنية ولله الحمد وكل الي صار هذا ماله داعي
يزيد ريال في الراتب والاسعار تزيد عشرة وش الفايدة