موظفو القطاع الخاص يرفعون مطالبهم للتفاعل مع أوامر الملك

عادل الحربي(صدى):

تصدر هاشتاج ” القطاع الخاص” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، حيث تفاعل عدد كبير من النشطاء ،معبرين عن معاناتهم من غلاء الأسعار.

وتفاعل موظفو القطاع الخاص والشركات، عبر الهاشتاج، مطالبين بالتفاعل مع الأوامر الملكية، خاصة بعدما تفاعلت بعض الشركات بمنح الموظفين بدل غلاء المعيشة بمقدار 500 ريال، متمنين أن تحذوا باقي الشركات حذو مثيلاتها.