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بالصور.. ” كلنا سلمان وكلنا محمد ” يشعل تويتر

بالصور.. ” كلنا سلمان وكلنا محمد ” يشعل تويتر
علي القحطاني(صدى):

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،اليوم السبت، وفور صدور الأوامر الملكية الجديدة التي جاءت في صالح المواطنين، هاشتاجًا بعنوان “كلنا سلمان و كلنا محمد” ، ليتصدر قائمة الأعلى تداولاً بتويتر.

وتفاعل المواطنون على الهاشتاج، معربين عن سعادتهم وتأييدهم للأوامر الملكية التي جاءت دليل على اهتمام المملكة بشعبها وبحقوقهم.

وفيما يلي بعض التغريدات التي شارك بها المواطنون شكرًا وتقديرًا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد:

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15149 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله يعز الحكومه وينصرها على كل عدو وخائن

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