المستشار بالديوان الملكي: أثق في تفاعل القطاع الخاص مع الأوامر الملكية

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني ، اليوم السبت، على ثقته في تفاعل القطاع الخاص مع الأوامر الملكية الكريمة.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر “تويتر” :”كلي ثقة أن القطاع الخاص السعودي كما عودنا سيتفاعل مع الأوامر الملكية الكريمة ، وسيقومون بمبادرات مشكورة لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في القطاع الخاص”.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي في تغريدة سابقة أن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم تكلِف الدولة أكثر من 50 مليار ريال سنويا.