بعد الأوامر الملكية..تصريح عاجل من وزارة الإعلام

عادل الحربي(صدى):

علقت وزارة الإعلام ،اليوم السبت، على أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيدة بما صدر من أوامر تراعي حقوق المواطنين.

وطالبت الوزارة بالتركيز على بعض الرسائل الاعلامية ،التي من شأنها تعزيز الولاء للقيادة الكريمة.

ومن الرسائل الإعلامية المقترحة، أن القيادة الكريمة تنظر نظرة شمولية لجميع المواطنين وتقدم لهم الدعم المالي المناسب، وأن جميع أبناء وبنات هذا الوطن هم محل الاهتمام، حيث أن ولي العهد يبذل جهده لتذليل الصعوبات الاقتصادية والعمل على تنويع مصادر دخل الوطن بما يعود بالنفع على الجميع، والعناية الخاصة بالمواطنين الأقل دخلاً مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين.

وأن الدولة تعطي تقديرًا خاصاً للعسكريين الذين يحمون بلادنا وخاصة المرابطين منهم.