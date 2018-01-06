خبير سياسي يشيد بالأوامر الملكية التي تعز شعبها

علي القحطاني(صدى):

أشاد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، و الخبير في الشؤون السياسية ، أمجد طه، اليوم السبت، بالأوامر الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين.

وقارن طه ،تلك الأوامر التي جاءت في صالح الشعب وتعزه ،بما تشهده إيران من قمع.

وقال الخبير السايسي في تغريدة له عبر “تويتر” :” فرق بين السعودية التي تصدر أوامر ملكية لتعز شعبها ،و إيران التي في هذه اللحظات تقمع وتقتل شعبها في لاهيجان ، ونظام قطر الذي يصدر مرسوم لسحب جنسيات شيوخه”.