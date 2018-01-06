عقب صدور الأوامر الملكية..”شكرًا للملك شكرًأ ولي العهد” يتصدر “تويتر”

علي القحطاني(صدى):

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر ،هاشتاجًا بعنوان “شكر للملك شكرًا ولي العهد” ،وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الجديدة، اليوم السبت، التي جاءت في صالح المواطنين.

وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج، مشيدين بالأوامر ،داعيين شاكرين لسمو الملك خادم الحرمين الشريفين، على دعم المواطن والاهتمام باحتياجاته.

يذكر أن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم السبت، شملت الآتي:

– صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية “1439/ 1440هـ” اعتباراً من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

‏‫

– صرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات.

– إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.‬⁩

– صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

– زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.

‏- تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

‏- ‏توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.