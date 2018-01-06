القحطاني يحذر من محاولات التقليل من أهمية الأوامر الملكية

حمود العنزي(صدى):

علق المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني ، على الأوامر الملكية التي أصدرت اليوم السبت، مؤكدًا على أهميتها، محذرًا من محاولات التقليل منها، مشيرًا إلى أن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم تكلِف الدولة أكثر من 50 مليار ريال سنويا.

ووجه المستشار حديثه للإعلام القطري : “‫راح يدخلون بيوزرات سعودية وهمية، ويقولون الزيادة قليلة” مضيفًا: “‏قولوا لهم الحمد لله والشكر، أوامر اليوم تكلف الدولة أكثر من خمسين مليارًا سنويا، نحو 25 % من ميزانية قطر”.