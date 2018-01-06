تفاصيل النص الكامل للأوامر الملكية الجديدة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددًا من الأوامر الملكية، السبت.
وجاء النص كالتالي:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة.
وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين ، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا.
أمرنا بما هو آت :
– صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية “1439/ 1440هـ” اعتباراً من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.
– صرف بدل غلاء معيشة قدره 1000 ريال لمدة سنة للموظفين والموظفات.
– إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة.
– صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
– زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10٪ لمدة سنة.
- تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.
- توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3726 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله في مليكنا المفدى واطال الله في عمره
دائما يحس بالمواطنين ويتلمس احتياجاتهم
ولا يبخل بما يخفف عنهم
وابارك للجميع واسال الله ان يطرح البركة في ارزاق الجميع
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله
أمل الحربي[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله
زائر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
واللي موموظف حكومي ولا في الضمان مو مواطن طيب غلاء المعيشة ليش ما تصرف لمستفيدي حساب المواطن وإلا عشان كثيرين هذآ مواوامر ملكيه
زائر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عندكم …………. كان رجعتو البنزين
زائر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
تسكيت
ماوكلي[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 1 ساعة
والله شعبنا وأبناءنا يستاهلون كل خير ويحبون وطنهم ومليكهم لابد نحس بالرفاهية والأمن والامان بصراحه مرت اغلب الناس بمشاكل اقتصاديه
وظروف صعبه والراتب مايكفي الحمد لله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22868 ] نشر منذ 57 دقيقة
ياليت ينظر في حال العاطلين وحقين القطاع الخاص
فهد[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمدالله والشكر له الفضل والثاء الحسن
ابومحمد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يحفظ الملك سلمان
مع اني موظف قطاع خاص ولا لي فايده ولاريال
المر[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 46 دقيقة
الحمدلله جاتكم العلاوه السنويه ودعم شهري واللي علي الحدود يستاهلون القطاع الخاس اكيد لهم في حساب المواطن
زائر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 43 دقيقة
المواطنين هم الموظفين الحكوميين قطاع خاص وعاطل مو مواطن وغلا المعيشة ماله له حساب المواطن 300 ريال ليش ما يطبق لكل السعوديين
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 43 دقيقة
المتقاعدين هم الي في حاجة ماسة لزيادة راتب قليل خصوصا التقاعد المبكر لاسباب مرضيه الحمدلله على كل حال خير وبركه
عناد الرويلي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 32 دقيقة
لابد النظر في القطاع الخاص لان الموظفين السعوديين أكثر من القطاع العام