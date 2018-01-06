محلل سياسي يهاجم تصريح المندوب الإيراني بمجلس الأمن

طهران(صدى):

وجه أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، تعليقًا ساخرًا على ما تحاول قناة الجزيرة التابعة لدويلة قطر الإرهابية بثه عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” خلال تغطية اجتماع مجلس الأمن لبحث الأوضاع الإيرانية .

وكانت الجزيرة قد نشرت تصريحًا للمندوب الإيراني بالأمم المتحدة والذي قال فيه أن إيران احترمت حقوق المتظاهرين السلميين بشكل كامل ، وهو ما يتناقض مع كل الشواهد والأدلة العالمية التي أدانت نظام القمع الذي تتبعه قيادات إيران مع الشعب .

ومن جانبه ، وجه أمجد طه ردًا ساخرًا على هذا التصريح عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” قناة الحرس الثوري الايراني في قطر .. لا القائل شريف ولا الناقل شريف!