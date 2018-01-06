  • الجمعة 5

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. محلل سياسي يهاجم تصريح المندوب الإيراني بمجلس الأمن

محلل سياسي يهاجم تصريح المندوب الإيراني بمجلس الأمن

محلل سياسي يهاجم تصريح المندوب الإيراني بمجلس الأمن
طهران(صدى):

وجه أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، تعليقًا ساخرًا على ما تحاول قناة الجزيرة التابعة لدويلة قطر الإرهابية بثه عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” خلال تغطية اجتماع مجلس الأمن لبحث الأوضاع الإيرانية .

وكانت الجزيرة قد نشرت تصريحًا للمندوب الإيراني بالأمم المتحدة والذي قال فيه أن إيران احترمت حقوق المتظاهرين السلميين بشكل كامل ، وهو ما يتناقض مع كل الشواهد والأدلة العالمية التي أدانت نظام القمع الذي تتبعه قيادات إيران مع الشعب .

ومن جانبه ، وجه أمجد طه ردًا ساخرًا على هذا التصريح عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” قناة الحرس الثوري الايراني في قطر .. لا القائل شريف ولا الناقل شريف!

 


الوسوم:, , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *