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السفير الروسي بالأمم المتحدة : دعوا إيران تحل مشاكلها الداخلية بنفسها

السفير الروسي بالأمم المتحدة : دعوا إيران تحل مشاكلها الداخلية بنفسها
واشنطن(صدى):

دعا السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى ترك التفاوض في الشأن الإيراني ، مشيرًا إلى ضرورة أن يحل مشاكله وأوضاعه الداخلية بنفسه دون تدخلات خارجية .

وهاجم ” نيبينزيا ” النهج الأمريكي الذي يتم اتباعه عبر مجلس الأمن ، موضحًا أن دوره واضح في التأثير على عدد من دول الشرق الأوسط بما ينشر الفوضى .

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن اليوم بحضور مختلف دول العالم لبحث الأوضاع الإيرانية في ظل الاحتجاجات القائمة والتي يسعى النظام لقمعها من خلال الاعتقالات والقتل بالاستعانة بالحرس الثوري .


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