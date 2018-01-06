شركة الغاز تحذر الموزعين من رفع الأسعار والإلتزام بالقيمة المضافة فقط

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية ” غازكو ” وجهت موزعي الغاز في مناطق المملكة بالالتزام بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة، وإضافة ٥٪فقط مقابل ضريبة القيمة المضافة للأسطوانات، وعدم استغلال المستهلكين؛ وذلك بعد تزايد أعداد الشكاوى حول رفع الأسعار من قِبل الموزعين.

وكانت جمعية حماية المستهلك قد نقلت تأكيد شركة الغاز أنه لم يحدث أي تغيير للأسعارالأساسية للأسطوانات الغاز، مبينة أن التغيير تمثل في إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة 5٪على السعر السابق فقط.

ودعت الجمعية للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم المجاني لوزارة التجارة 1900.