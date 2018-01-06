شركة الغاز تحذر الموزعين من رفع الأسعار والإلتزام بالقيمة المضافة فقط
أكدت مصادر، أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية ” غازكو ” وجهت موزعي الغاز في مناطق المملكة بالالتزام بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة، وإضافة ٥٪فقط مقابل ضريبة القيمة المضافة للأسطوانات، وعدم استغلال المستهلكين؛ وذلك بعد تزايد أعداد الشكاوى حول رفع الأسعار من قِبل الموزعين.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد نقلت تأكيد شركة الغاز أنه لم يحدث أي تغيير للأسعارالأساسية للأسطوانات الغاز، مبينة أن التغيير تمثل في إضافة نسبة ضريبة القيمة المضافة 5٪على السعر السابق فقط.
ودعت الجمعية للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم المجاني لوزارة التجارة 1900.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41085 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابشركم بأخبار سارّه من ملكنا خادم البيتين الشريفين ، حفظه الله ,,
,, زيادات او علاوات على الرواتب يشمل الموظفين والمتقاعدين والطلبه ، وأهم شي ابطالنا المرابطين ,,
,, جعلها الله علاواتٍ مباركه على الجميع ,, أملنا باالله ثم بحكومتنا الرشيده ، قوي ..
,, هنيئاً للجميع بهذه الأخبار الساره جداً ,,