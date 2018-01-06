المندوب البريطاني بالأمم المتحدة يدعو إيران لوقف دعم الإرهاب بالأسلحة

لندن(صدى):

أعرب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت عن استيائه من الوضع الذي وصلت إليه إيران بسبب انتهاكات النظام الإرهابي الفاسد بها ، داعيًا إلى ضرورة وقف العنف وأن تلتزم الحكومة الإيرانية بتعهداتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان .

وأشار ” رايكروفت ” خلال جلسة مجلس الأمن التي أقيمت اليوم ، إلى ضرورة التحقيق في كل أعمال القتل والقمع التي تمت خلال فترة التظاهرات ، محذرًا من الاستمرار في دعم العمليات الإرهابية التي تسببت في تقويض اقتصاد الدولة الإيرانية .

ولفت المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة الحذر من انتهاكات إيران لقرارات مجلس الأمن التي وصلت إلى نقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن بما يتناقض مع القرارات الدولية ويزيد من العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة ، خاصة باستخدام الصواريخ الباليستية التي تشكل خطرًا كبيرًا .