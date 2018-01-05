” اتحاد كرة القدم ” يطمئن على إعداد المنتخب الأولمبي المشارك في بطولة كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

أجرى رئيس الاتحاد، لكرة القدم عادل بن محمد عزت، اليوم الجمعة، اتصال هاتفياً بعضو مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية حمزة إدريس، اطمأن من خلاله على بعثة المنتخب الوطني الأولمبي الذي يقيم معسكره في مدينة شانغهاي بالصين استعداد للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وطلب رئيس الاتحاد، خلال الاتصال نقل تحياته لأعضاء البعثة كافة, مثمنا الجهود التي يبذلها الجميع من أجهزة إدارية وفنية وطبية ولاعبين خلال المعسكر الحالي والمعسكرات التي سبقته من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة من الإعداد.