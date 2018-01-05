صور قديمة لعودة أول دفعة من طياري المملكة عام 1936

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعودة أول دفعة من طياري المملكة إلى أرض الوطن قادمين من إيطاليا بعدما أنهوا تأهيلهم على فن الطيران ومهارات القتال الجوي ، عام 1355 هجريًا الموافق 1936 ميلادي .

وكانت المجموعة في هذا الوقت قد تشرفت بمقابلة الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي حياهم وهو يصفهم بلقب النسور قائلًا ” أهلًا بنسورنا ” .