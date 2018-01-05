صور قديمة لعودة أول دفعة من طياري المملكة عام 1936
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعودة أول دفعة من طياري المملكة إلى أرض الوطن قادمين من إيطاليا بعدما أنهوا تأهيلهم على فن الطيران ومهارات القتال الجوي ، عام 1355 هجريًا الموافق 1936 ميلادي .
وكانت المجموعة في هذا الوقت قد تشرفت بمقابلة الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي حياهم وهو يصفهم بلقب النسور قائلًا ” أهلًا بنسورنا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41080 ] نشر منذ 16 دقيقة
,, أولئك الرعيل الأول هم اساس ابطال اليوم ، رحم الله الحي منهم والميت ,, آمين ,,