نيكي هيلي: التنظيم الإيراني ينفق المليارات على العراق وسوريا ناسيًا شعبه

واشنطن(صدى):

أدانت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة اليوم الجمعة لبحث الأزمة الإيرانية ، وسيلة القمع التي يتبعها النظام ضد الشعب الإيراني في تظاهراته ، مؤكدة إن الأحداث التي تقع خلال الفترة الحالية في إيران هي حق مشروع من حقوق الإنسان لا يمكن الاعتراض عليه ، وما يقوم به النظام الإيراني من حرمان الشعب من حقوقه وقطع الاتصالات بين أفراده هو ما يعد غير إنساني .

أشارت ” هيلي ” إلى أن حوالي 79 منطقة في إيران نجحت في الانتفاض ضد سلوك السلطات الإيرانية بعدما فاض الكيل من الفقر والجوع الذي وصل إليه حال الشعب بسبب انشغال القيادات بتمويل العمليات الإرهابية في المقام الأول .

ولفتت السفيرة الأمريكية إلى أن ما يحدث في إيران من قبل القيادات هو استهتار وصمت الشعب عليه يجعل الانتهاكات قائمة تحت إرادته ووعيه ، موضحة أن بشاعة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية ظهرت بشكل واضح في سوريا ، خاصةً بعدما كشف أن التنظيم الإيراني ينفق المليارات على حروب العراق وسوريا ناسيًا شعبه .