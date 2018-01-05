” صحة الرياض ” تنظم ورشة عمل التطبيق الاحترافي للمرحلة الثالثة لبرنامج وضوح

سعيد العجل(صدى):

في اطار سعيها لتطوير برامجها نظمت ” صحة الرياض ” مؤخرا ، ورشة عمل التطبيق الاحترافي للمرحلة الثالثة لبرنامج وضوح في نسخته الجديدة ، وذلك بعد نجاح اطلاق في مرحلتيه الاسترشادية والتجريبية .

وأوضح مدير إدارة المستشفيات الدكتور عصام الغامدي أن المرحلة الجديدة تتناسق مع الهدف الثالث من اهداف التحول الوطني 2020 والتي تتضمن تحسين كفاءة وفعالية الرعاية الطبية من خلال التحول الرقمي .

وأضاف ان البرنامج يسعى الى ضمان استمرارية التحسن المضطرد للرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمجتمع في كافة مستشفيات المنطقة خلال مراحل تقديم الخدمة .

معبرا عن اعتزازه بماحققته المستشفيات التابعة لـ ” صحة الرياض ” من نجاحات متميزة في عدة مجالات ، ومن بينها الدور الريادي الذي انفردت به من خلال تطبيقها للمرحلتين الاسترشادية والتجريبية من برنامج وضوح ٢٠١٧ ، حيث كان ذلك سابقة ، مما رسخ الاصرار على التحسين واظهار مهارات منسوبينا في استغلال ماهو متاح من امكانيات وفرص لابتكار اليات استباقية تمكن من الاستعداد لمواجهة التحديات القادمة في ظل التزايد السكاني في العاصمة ، وبما يتوافق مع التحول الوطني 2020 .

وأشار د. الغامدي أن التطبيق الاحترافي للمرحله الثالثه لبرنامج وضوح يسير وفق الخطة الزمنية المعدة مسبقا والمحدد فيها تاريخ الاطلاق مع بداية العام الميلادي 2018 .

ويشار أن ” صحة الرياض ” اطلقت قبل عدة اشهر برنامج وضوح في مرحلتيه الاسترشادية والتجريبية ويهدف البرنامج حينها للتعريف بالعوائق التي تواجه مستشفيات المنطقة .

كما أن البرنامج يهدف إلى التطوير الحيوي والمستمر لفعالية كفاءة أداء الأقسام الطبية (الجراحة، النساء والولادة، الباطنية، الأطفال) في كافة المستشفيات التابعة لصحة الرياض، من خلال رصد بيان إحصائي شهري من كافة مستشفيات المنطقة، ليعكف على مراجعة تلك البيانات من قبل فريق من المدققين ، وتخضع تلك البيانات إلى سلسلة من المعادلات والاختبارات المجراة من قبل نخبة من المحللين لتتحول إلى معلومة تحدِّد حركة اتجاهات زوايا متعددة من كفاءة أداء المستشفى إداريًا وطبيًا .