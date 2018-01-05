الإعلام اليمني يحذر من فرض التجنيد الإجباري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي

فهمي محمد(صدى):

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، من فرض التجنيد الإجباري في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

واشار ” الإرياني “، إلى أن التقارير الميدانية تؤكد قيام المليشيا بتخيير المواطنين في عدد من المناطق بين الاعتقال أو التوجه لجبهات القتال، وقيامها باختطاف الاطفال من المدارس ودار الأيتام بالعاصمة صنعاء .

وقال وزير الاعلام، إن ” هذه الممارسات تتنافى مع القوانين الدولية المنظمة لحقوق الانسان في حالات السلم والحرب وتتجاوز كافة الاعراف والقيم المجتمعية والانسانية، وتؤكد حالة الانهيار الكامل والوضع الذي باتت تعيشه المليشيا بعد انكشاف حقيقة مشروعهم التخريبي والتدميري الممول من ايران ” .