خبير يؤكد أهمية لحوم الإبل الصحية

نورة الشهري(صدى):

يساهم تناول لحوم الإبل في الوقاية من العديد من الأمراض ، فـ بالإضافة إلى طعمها المميز المختلف عن باقي أنواع اللحوم إلا أن تركيبتها الغذائية تحقق فوائد صحية لا يعرفها الكثيرون .

وأشار الدكتور عليوي السهو خبير التغذية ، إلى أن لحم الإبل من اللحوم الحمراء التي تساعد على جلب الدفء للجسم خلال الشتاء ، حيث أن الأعشاب التي يرعى عليها البعير في المناطق الصحراوية تجعل من طبق اللحم الساخن أمرًا يتهافت عليه كل من يريد مقاومة برودة الجو .

ولفت ” السهو ” إلى أن لحم الإبل يتميز بقلة الدهون الموجودة بالأنسجة العضلية الخاصة ، حيث أن نسبتها أقل بكثير من لحوم الأبقار والأغنام وهو ما يؤكد أن لحمه صحي للغاية ولا يشكل خطورة على القلب والشرايين .

وأوضح الدكتور أن لحم البعير يمثل مصدر هام للطاقة الجيدة التي تنشط الجسم وتخلصه من الإرهاق والتعب ، حيث يحتوي على مادة الكلايكوجين وهي مادة دسمة سريعة الامتصاص فتتحول إلى كلوكوز يمد الخلايا العصبية وخلايا الجسم بالكامل بطاقة جيدة للعمل .