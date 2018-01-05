كلب حراسة رفض مغادرة الرئيس اليمني السابق حتى الأن

فهمي محمد(صدى):

رفض كلب حراسة كان يملكه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، مغادرة منزله وسط العاصمة اليمنية صنعاء، عقب مقتلة.

ورغم ان الخراب حل بالمنازل وغادرته كل القيادات التي كانت تزور صالح لسنوات إلا ان كل الحراسة الوحيد لايزال في مكانه.

وباتت قصة كلب الحراسة الذي بقى وحيدا حتى اليوم بمنزل الرئيس اليمني السابق ” علي صالح ” حديث العامة من الناس في الأحياء المجاورة لمنزل ” صالح ” .