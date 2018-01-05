كلب حراسة رفض مغادرة الرئيس اليمني السابق حتى الأن
رفض كلب حراسة كان يملكه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، مغادرة منزله وسط العاصمة اليمنية صنعاء، عقب مقتلة.
ورغم ان الخراب حل بالمنازل وغادرته كل القيادات التي كانت تزور صالح لسنوات إلا ان كل الحراسة الوحيد لايزال في مكانه.
وباتت قصة كلب الحراسة الذي بقى وحيدا حتى اليوم بمنزل الرئيس اليمني السابق ” علي صالح ” حديث العامة من الناس في الأحياء المجاورة لمنزل ” صالح ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41080 ] نشر منذ 38 دقيقة
وين هاالحارس ماحرس صاحبه وقت حاجته لحراسته ؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22863 ] نشر منذ 28 دقيقة
طيب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 14 دقيقة
طلع اوفى من ابو …….