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بالفيديو.. متظاهرون يسقطون علم إيران من مبنى السفارة في بروكسل

بالفيديو.. متظاهرون يسقطون علم إيران من مبنى السفارة في بروكسل
طهران(صدى):

أسقط متظاهرون علم الدولة الإيرانية أمام مبنى السفارة بمدينة بروكسل البلجيكية اليوم الجمعة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتظاهرين في بروكسل تضامنًا مع الاحتجاجات القائمة في مدن إيران المختلفة ، والتي تنادي بإسقاط نظام الملالي الإرهابي .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41080 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله ينصرهم على طواغيت إيران المجوس الأنجاس ,,

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