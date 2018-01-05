بالفيديو.. متظاهرون يسقطون علم إيران من مبنى السفارة في بروكسل

طهران(صدى):

أسقط متظاهرون علم الدولة الإيرانية أمام مبنى السفارة بمدينة بروكسل البلجيكية اليوم الجمعة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتظاهرين في بروكسل تضامنًا مع الاحتجاجات القائمة في مدن إيران المختلفة ، والتي تنادي بإسقاط نظام الملالي الإرهابي .