بالفيديو.. متظاهرون يسقطون علم إيران من مبنى السفارة في بروكسل
أسقط متظاهرون علم الدولة الإيرانية أمام مبنى السفارة بمدينة بروكسل البلجيكية اليوم الجمعة .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتظاهرين في بروكسل تضامنًا مع الاحتجاجات القائمة في مدن إيران المختلفة ، والتي تنادي بإسقاط نظام الملالي الإرهابي .
متظاهرون ينزلون علم ايران من أمام مبنى السفارة الايرانية في بروكسل pic.twitter.com/6kALWeEOgc
— Mohammed Alsulami (@mohalsulami) January 5, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41080 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله ينصرهم على طواغيت إيران المجوس الأنجاس ,,