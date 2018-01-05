بالصور.. بلدية محايل ترقم ممشى بزجاج مضئ

أبها(صدى):

تمكنت بلدية محايل من ترقيم الممشى الرياضي الخاص بالمنطقة ببلاط زجاجي مضئ من نوع الإنترلوك ، في مبادرة تهدف إلى تشجيع زوار المنطقة وسكانها على ممارسة رياضة المشي .

ومن جانبه ، أشار سعيد بن علي آل مصمع رئيس البلدية ، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية البلدية لتطوير خدماتها وتوفير وسائل الترفيه والراحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء .

وأوضح ” آل مصمع ” إن المبادرة تهدف في الوقت نفسه لإيجاد طرق جديدة لدعم وتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة لخلق جيل صحي ورياضي ، مضيفًا أن الممشى يبلغ 3 كيلومترات في الطول ، وبعرض يتراوح بين 3 و 4 أمتار ، حيث يمتد بجانب الطريق الرئيس لشارع الأربعين بالحيلة الغربي لتحيط به المسطحات الخضراء من كل جانب .

ولفت رئيس البلدية إلى أن هذه الأرقام المضيئة تساعد على معرفة الأمتار التي قطعها الشخص وهو ما يشجع على الحفاظ على الصحة العامة بممارسة رياضة المشي .