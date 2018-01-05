” الجبير ” : ناقشنا مع فرنسا تطورات عملية السلام والأوضاع في سوريا

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية، عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن الجانبان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والوضع في دول الساحل الخمس، إضافة إلى عملية السلام والوضع في سوريا واليمن، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في إيران.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيسافر إلى باريس لمقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون في أواخر فبراير أو مطلع مارس .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بمقر الوزارة في باريس.