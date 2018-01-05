المملكة تمول مشروع الدقم الصناعي في عمان بـ 210 مليون دولار
عقدت المملكة مع الحكومة العمانية اتفاقًا يفيد يحصول مسقط على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني من المملكة لأحد مشاريعها الصناعية الكبيرة ، حيث يأتي المبلغ من صندوق الدعم السعودي للتنمية لدعم العمل بمنطقة الدقم العمانية .
وتسعى السلطنة لبناء منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد ، ويجري تخصيص 20 مليون ريال لبناء طريق و 61 مليون ريال لتطوير مشروع ميناء الصيد البحري بالدقم .
ويأتي ذلك ضمن خطة السلطنة العمانية لجعل الدقم مركز كبير لصيد وتصنيع الأسماك ، فضلًا عن تشييد مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات وعدة منشآت صناعية آخرى بالمنطقة .
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