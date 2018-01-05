المملكة تمول مشروع الدقم الصناعي في عمان بـ 210 مليون دولار

نايف السالم(صدى):

عقدت المملكة مع الحكومة العمانية اتفاقًا يفيد يحصول مسقط على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني من المملكة لأحد مشاريعها الصناعية الكبيرة ، حيث يأتي المبلغ من صندوق الدعم السعودي للتنمية لدعم العمل بمنطقة الدقم العمانية .

وتسعى السلطنة لبناء منطقة صناعية تتكلف عدة مليارات من الدولارات على الساحل الجنوبي للبلاد ، ويجري تخصيص 20 مليون ريال لبناء طريق و 61 مليون ريال لتطوير مشروع ميناء الصيد البحري بالدقم .

ويأتي ذلك ضمن خطة السلطنة العمانية لجعل الدقم مركز كبير لصيد وتصنيع الأسماك ، فضلًا عن تشييد مصفاة نفطية ومجمع للبتروكيماويات وعدة منشآت صناعية آخرى بالمنطقة .