وظائف شاغرة بتخصصي الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عدد من الوظائف الشاغرة في المجال الصحي والإداري ، لحملة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم فأدنى ، للعمل بفروع المستشفى في الرياض وجدة .

وأشار المستشفى إلى أن الوظائف المتاحة تتمثل في :

مساعد رعاية (الرياض).

استشاري قلب (الرياض).

طبيب زائر (الرياض).

مساعد صيانة (الرياض).

ممرض أول (الرياض).

تقني تخدير (جدة).

صيدلاني سريري (جدة).

استشاري قلب (جدة).

سكرتير ثاني (جدة).

ممرض أول (جدة).

ولفت المستشفى إلى أن التقديم متاح بدءاً من 2 يناير الجاري وحتى 5 مارس المقبل ، عبر الموقع التوظيفي الإلكتروني ، وللتقديم ومعرفة شروط وتفاصيل الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .