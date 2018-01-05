” تخصصي الدمام ” تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن توفّر عددٍ من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من ت حتى مطلع مارس المقبل.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

استشاري طبيب التخدير: شهادة الزمالة أو الدكتوراه في تخصص التخدير.

مدير التمريض ـ طب الأورام الطبي (للجنسين): درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في مجال التمريض، أو المجالات ذات الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخولعلى الرابط التالي: من هنا .