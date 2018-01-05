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” الطاقة ” تنفي التوقعات المتداولة لأسعار البنزين المستقبلية

” الطاقة ” تنفي التوقعات المتداولة لأسعار البنزين المستقبلية
عادل الحربي(صدى):

نفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي عن توقعات أسعار البنزين في الأعوام القادمة.

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن تلك التوقعات غير صحيحة جملة وتفصيلا.

وكانت صور وأرقام غير صحيحة قد تم تداولها عن الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

ماعاد احد يصدقكم خلاص الناس فقدت الثقة.

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