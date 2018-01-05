محلل اقتصادي يكشف مميزات تراجع العمالة الأجنبية بمعدلات كبيرة

نايف السالم(صدى):

أكد المحلل الاقتصادي محمد اليحيى إن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة تراجع كبير للعاملين الأجانب بمعدل يصل إلى 1.7% بما يعادل حوالي 180 ألف عامل ، حيث يرجع سبب ذلك إلى زيادة الرسوم على العمالة الوافدة بما يحقق التوازن المالي لعام 2020 .

وأشار ” اليحيى ” خلال حواره لبرنامج ” يا هلا ” المُذاع على قناة روتانا خليجية ، إلى أن المملكة ترحب بجميع القادمين فهي قبلة المسلمين ، إلا أن ذلك يجب أن يقنن بشروط قائلًا ” بشرط ألا يكون هذا على حساب أبناء البلد، وبشرط أن تكون لهم قيمة مضافة في اقتصادنا ” .

ولفت المحلل الاقتصادي إلى ضرورة الاعتماد على شباب الوطن في ظل الحرص على وجود العمالة المقيمة ذات الكفاءة المرتفعة في حدود متوازنة ، حيث علق قائلًا ” نحتاج إلى الحفاظ على الفئات عالية المهنية من أشقائنا المقيمين، لكن في حدود متوازنة تضمن ألا يتبقى لأبناء البلد إلا الوظائف الدنيا، فشبابنا يستحقون أن يتبؤوا مناصب ملائمة لمؤهلاتهم وإمكانياتهم وما تعودوا عليه ” .

وأوضح محمد اليحيى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة رحيل أكثر من 670 عامل أجنبي بحلول 2020 ، بمعدل 165 ألف عامل سنويًا بسبب الاجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة ، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار العقارات مع رحيل هذا العدد الكبير من المقيمين .