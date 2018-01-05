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بالصور.. عمالة وافدة تحول مصلى العيد بالطائف إلى ملعب كرة

بالصور.. عمالة وافدة تحول مصلى العيد بالطائف إلى ملعب كرة
عبد العزيز القثامي(صدى):

قامت مجموعة من العمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية والهندية ، بتحويل مصلى العيد الذي يقع في منتزه الردف بالطائف ، إلى ملعب لممارسة الرياضة المتنوعة ، والتي يعد أبرزها كرة القدم .

وأدى هذا التصرف إلى تذمر المواطنين والمتنزهين ممن اعتبروه إساءة للمصلى ، حيث يتسلل إليه بعض الأشخاص ويحولونه لجلسات خاصة لهم بداخله ، بالإضافة إلى العبث الذي يطال المنطقة على الرغم من إغلاق البوابات .

فيما طالب الكثيرون باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين ممن يسيئون للمصلى ويشوهون المنطقة بإيذاء الآخرين من خلال إيقاع العقوبات الرادعة عليهم .


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