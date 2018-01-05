مطالب باستثناء الذهب المشغول من ضريبة القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أفاد عضو باللجنة الوطنية للمعادن الثمينة، أن اللجنة تواصلت مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لاستثناء أوزان وأسعار الذهب المشغول من ضريبة القيمة المضافة، واقتصارها فقط على أجور تصنيع المشغولات الذهبية.

وأوضح محمد عزوز، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة، أن احتساب ضريبة القيمة المضافة على أسعار وأرباح الذهب سيزيد من سعر الذهب والقيمة الضريبية المستقطعة، لكون قيمة الذهب تمثل ما بين 80 إلى 90% من قيمة القطعة المشغولة، وكون أسعار وأوزان الذهب عالمية.

ولفت ” عزوز ” ، إلى أن ضريبة القيمة المضافة لا تُحتسب على أسعار الذهب المشغول في العديد من دول العالم، نظرًا لأنها تؤثر على المستهلك، وتترك آثارًا سالبة على حركة الاقتصاد، متابعًا أن اللجنة ترى أن الذهب المشغول شبيه بالقروض البنكية المستثناة من ضريبة القيمة المضافة.