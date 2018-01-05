بالفيديو.. سقوط جماهير المنتخب العماني إثر انكسار الحاجز الزجاجي

ماجد محمد(صدى):

لم يتمكن جماهير المنتخب العماني من استكمال فرحة الفوز بكأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين والذي أقيم اليوم الجمعة على استاد جابر الدولي بالكويت ، حيث سقط الجماهير أثناء تشجيعهم للمنتخب من أعلى المدرجات بعد انكسار الحاجز الزجاجي بشكل مفاجئ .

وكان المنتخب العماني قد حقق فوزه على المنتخب الإماراتي اليوم الجمعة ب5 ركلات ترجيحية مقابل 4 ركلات لينتزع كأس الخليج من نظيره .