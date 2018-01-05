بالفيديو.. سقوط جماهير المنتخب العماني إثر انكسار الحاجز الزجاجي
لم يتمكن جماهير المنتخب العماني من استكمال فرحة الفوز بكأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين والذي أقيم اليوم الجمعة على استاد جابر الدولي بالكويت ، حيث سقط الجماهير أثناء تشجيعهم للمنتخب من أعلى المدرجات بعد انكسار الحاجز الزجاجي بشكل مفاجئ .
وكان المنتخب العماني قد حقق فوزه على المنتخب الإماراتي اليوم الجمعة ب5 ركلات ترجيحية مقابل 4 ركلات لينتزع كأس الخليج من نظيره .
الحاجز الزجاجي انكسر و طاحوا جماهير عمان
الف سلامة عليهم pic.twitter.com/o7By0pjza6
— هــاجِــسّ (@mutt3b_otb) January 5, 2018
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشفت شي طاح كلهم واقفين يناظرون المباراهً
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24975 ] نشر منذ 1 ساعة
سلامات سلامات🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22863 ] نشر منذ 1 ساعة
من الحماس
الحربي[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 56 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، لاعب الإمارات اللي يقال له عموري ضيع ضربةجزاء أثناء المباراة وضيع ركلة الترجيح الأخيرة
للإمارات وبعدها سجل اللاعب محسن الخالدي الركلة الأخيرة لعمان وفازوا ببطولة كأس الخليج 23 ،
والمفارقة العجيبة أن عموري رقمه 10 والخالدي صاحب هدف الفوز لعمان رقمه 10 ، الظاهر أن
عموري لاعب الإمارات عطى المدرج العُماني لفت نظر 😂😂😂 ولايغركم أنه قصير وشعره كدش😂😂😂
مع وافر المحبة .