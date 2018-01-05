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بالفيديو.. سقوط جماهير المنتخب العماني إثر انكسار الحاجز الزجاجي

بالفيديو.. سقوط جماهير المنتخب العماني إثر انكسار الحاجز الزجاجي
ماجد محمد(صدى):

لم يتمكن جماهير المنتخب العماني من استكمال فرحة الفوز بكأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين والذي أقيم اليوم الجمعة على استاد جابر الدولي بالكويت ، حيث سقط الجماهير أثناء تشجيعهم للمنتخب من أعلى المدرجات بعد انكسار الحاجز الزجاجي بشكل مفاجئ .

وكان المنتخب العماني قد حقق فوزه على المنتخب الإماراتي اليوم الجمعة ب5 ركلات ترجيحية مقابل 4 ركلات لينتزع كأس الخليج من نظيره .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشفت شي طاح كلهم واقفين يناظرون المباراهً

[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 56 دقيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، لاعب الإمارات اللي يقال له عموري ضيع ضربةجزاء أثناء المباراة وضيع ركلة الترجيح الأخيرة

للإمارات وبعدها سجل اللاعب محسن الخالدي الركلة الأخيرة لعمان وفازوا ببطولة كأس الخليج 23 ،

والمفارقة العجيبة أن عموري رقمه 10 والخالدي صاحب هدف الفوز لعمان رقمه 10 ، الظاهر أن

عموري لاعب الإمارات عطى المدرج العُماني لفت نظر 😂😂😂 ولايغركم أنه قصير وشعره كدش😂😂😂

مع وافر المحبة .

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