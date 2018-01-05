” المرور ” بالمملكة تضبط 406 مركبات مخالفة الوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

واس(صدى):

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم ( 406 ) مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية السابعة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأحالت إدارات المرور المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم، داعية الجميع إلى التعاون وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.