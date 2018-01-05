  • الجمعة 5

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. قط يأكل شاورما مكشوفة بمطعم مخالف

بالفيديو.. قط يأكل شاورما مكشوفة بمطعم مخالف

بالفيديو.. قط يأكل شاورما مكشوفة بمطعم مخالف
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه مواطن لقط يتجول داخل أحد المطاعم بالمجمعة ، لتناول الأطعمة المكشوفة كالشاورما ، حيث ظهر في المقطع يعتلي سيخ شاورما .

وتقدم المواطن صاحب المقطع ببلاغ لبلدية المنطقة ، التي باشرت بإغلاق المطعم على الفور بعدما تلقت بلاغًا يوم أمس الخميس يفيد بمخالفة المطعم للشروط الصحية .

واتخذت الفرق الرقابية التابعة للبلدية ، الإجراءات النظامية اللازمة مع صاحب المطعم وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات بعد ثبوت صحة البلاغ المقدم .


الوسوم:, , , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41080 ] نشر منذ 3 ساعات

يستاهل العقاب العسير ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *