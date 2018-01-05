بالفيديو.. قط يأكل شاورما مكشوفة بمطعم مخالف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه مواطن لقط يتجول داخل أحد المطاعم بالمجمعة ، لتناول الأطعمة المكشوفة كالشاورما ، حيث ظهر في المقطع يعتلي سيخ شاورما .
وتقدم المواطن صاحب المقطع ببلاغ لبلدية المنطقة ، التي باشرت بإغلاق المطعم على الفور بعدما تلقت بلاغًا يوم أمس الخميس يفيد بمخالفة المطعم للشروط الصحية .
واتخذت الفرق الرقابية التابعة للبلدية ، الإجراءات النظامية اللازمة مع صاحب المطعم وطبقت لائحة الغرامات والجزاءات بعد ثبوت صحة البلاغ المقدم .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24975 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههه هههههههههه
القطاوه ماتحب الشاورما
هذا هو مخلي الصيخ ورقى فوق
شكل في فوق الصيخ مصيبة أكبر
وزغه مندسه ولا فار🤗🤗🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41080 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل العقاب العسير ,,