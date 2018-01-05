إحدى خريجات كلية التربية تكشف معاناتهن قبل الدمج

عادل الحربي(صدى):

قالت هدى، إحدى خريجات كلية التربية، إن قضيتنا صارت معروفة عند الجميع، وكتب فيها الكثير من الكتاب وتناولها الإعلاميون في كل القنوات، متسألة فمتى نجد لها حلاً؟، تعبنا من التجاهل.

وأضافت ” هدى ” ، خلال مداخلة في برنامج ” ياهلا ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، ” تخرجت من عام 1425، وعملنا من وقتها كل ما بوسعنا للحصول على وظيفة، ولم تثمر كل هذه الجهود، ولا ردود من وزارة التعليم على معاملاتنا ” .

وأشارت إلى أن، “مشكلتنا كخريجات قبل عام 1428 لو رحنا للتعليم قالوا لنا اذهبوا للخدمة المدنية ما لكم إلا جدارة، ولو رحنا الخدمة المدنية قالوا اذهبوا للتعليم ” .