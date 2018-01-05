بالفيديو.. فتاة الذئب تتزوج وتحلق شعر وجهها
تزوجت الفتاة المصنفة ذات أكثف شعر في جسمها حول العالم، والمعروفة باسم ” الفتاة الذئب ” ، وقامت بحلق شعر وجهها.
الفتاة التي تدعى سوباترا سوسوفان 17 عامًا، والتي تم الاعتراف بها في عام 2010 كأكثر فتاة مشعرة في العالم وفقًا لتصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، دخلت عش الزوجية أخيرًا.
يذكر أن الفتاة الذئب تعيش في بانكوك عاصمة تايلاند، وتعاني منذ الطفولة من مرض نادر- متلازمة أبرامز، المعروف أيضًا باسم فرط الشعر أو متلازمة المستذئب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24975 ] نشر منذ 3 ساعات
ضعيفه الله يكون بعونها🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41080 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله العظيم ,,
,, لله في خلقه شؤون ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22863 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله العظيم
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6746 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله الله يعينها