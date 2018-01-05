بالصور.. استعادة 470 ألف م2 حاول مواطنون الاستيلاء عليها بمحايل عسير

أبها(صدى):

تمكنت بلدية محافظة محايل عسير، في كشف عدد من الاعتداءات على أراضٍ حكومية ومن ثم استعادتها، ونجحت في استعادة أكثر من 470 ألف م2 من المساحات المعتدى بمواقع متفرقة من المحافظة،.

وقال رئيس البلدية سعيد بن علي جابر آل مصمع، إن الفرق الرقابية بإدارة الأراضي قامت -أثناء جولاتها الميدانية- بضبط عدد من الاعتداءات على أراضٍ حكومية، والبناء عليها خارج أوقات الدوام وخلال الإجازات الأسبوعية.

وأضاف “مصمع ” ، أنه تم التعامل مع تلك الاعتداءات وأصحابها بحزم وفق الأنظمة والتعليمات؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات مع أي كائن كان.