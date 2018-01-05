الخدمة المدنية تعلن تمديد التقديم للوظائف التعليمية إلى 13 يناير

فاطمة المالكي(صدى):

أكد حمد المنيف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية إنه سيتم تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية للذكور حتى ظهر السبت الموافق 26 من ربيع الثاني ، وذلك لفتح المجال لمن اختبر مؤخرًا .

وعلق ” المنيف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” سيتم بإذن الله تعالى تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية (للرجال) حتى ظهر يوم السبت بعد القادم 4/26 وذلك لفتح المجال لمن اختبر مؤخرا (كفايات) ، ويأتي ذلك بعد التنسيق مع الزملاء في مركز قياس ، حيث ستعلن النتائج بإذن الله قبل نهاية فترة التقديم على الوظائف التعليمية ” .

وفي تغريدة أخرى تابع المتحدث باسم الخدمة المدنية قائلًا ” وعلى من اختبر مؤخرا اختبار كفايات عدم التقديم والانتظار حتى ظهور نتائج قياس (وسيتم التنويه عنها) ، حيث أن نظام جدارة يسجل الدرجه الموجودة في سجلات مركز قياس لحظة التقديم ، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ” .

واستطرد قائلًا ” والنساء كذلك حيث ستصلنا النتائج قبل بداية تقديم النساء بإذن الله ” .