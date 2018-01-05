الخدمة المدنية تعلن تمديد التقديم للوظائف التعليمية إلى 13 يناير
أكد حمد المنيف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية إنه سيتم تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية للذكور حتى ظهر السبت الموافق 26 من ربيع الثاني ، وذلك لفتح المجال لمن اختبر مؤخرًا .
وعلق ” المنيف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” سيتم بإذن الله تعالى تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية (للرجال) حتى ظهر يوم السبت بعد القادم 4/26 وذلك لفتح المجال لمن اختبر مؤخرا (كفايات) ، ويأتي ذلك بعد التنسيق مع الزملاء في مركز قياس ، حيث ستعلن النتائج بإذن الله قبل نهاية فترة التقديم على الوظائف التعليمية ” .
وفي تغريدة أخرى تابع المتحدث باسم الخدمة المدنية قائلًا ” وعلى من اختبر مؤخرا اختبار كفايات عدم التقديم والانتظار حتى ظهور نتائج قياس (وسيتم التنويه عنها) ، حيث أن نظام جدارة يسجل الدرجه الموجودة في سجلات مركز قياس لحظة التقديم ، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ” .
واستطرد قائلًا ” والنساء كذلك حيث ستصلنا النتائج قبل بداية تقديم النساء بإذن الله ” .
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