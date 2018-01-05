” المطلق ” : الضرائب مقابل خدمات الدو لة تهدف إلى ازدهار الاقتصاد

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن ” إقرار وفرض الدولة للضرائب، مقابل الخدمات التي يحصل عليها المواطن، سواء في بيته وخارج منزله، يعد مرحلة شكر ينبغي لنا أن نصبر وأن نشكر، ويكون لنا عين صابرة وعين شاكرة ” .

وأشار ” المطلق ” ، إلى أن الضرائب جاءت نتيجة دراسات فاحصة تهدف إلى ازدهار اقتصاد الدولة؛ مضيفاً ” نحن بحمد الله- أصبحنا من الدول العشرين في العالم، وأصبح اقتصادنا، والحمد لله مزدهراً، ونأمل إن شاء الله أن نسير من ازدهار إلى ازدهار.

وأضاف ” الدول تقدم خدمات، ونحن منذ أن نخرج من البيت ونحن على خدمات الدولة؛ بل ونحن في بيوتنا، الدولة لو أنها لا تدعم الكهرباء ما وصلت إلينا، كل شيء مدعوم الآن عندنا ” .