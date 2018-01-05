” المطلق ” : الضرائب مقابل خدمات الدو لة تهدف إلى ازدهار الاقتصاد
أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن ” إقرار وفرض الدولة للضرائب، مقابل الخدمات التي يحصل عليها المواطن، سواء في بيته وخارج منزله، يعد مرحلة شكر ينبغي لنا أن نصبر وأن نشكر، ويكون لنا عين صابرة وعين شاكرة ” .
وأشار ” المطلق ” ، إلى أن الضرائب جاءت نتيجة دراسات فاحصة تهدف إلى ازدهار اقتصاد الدولة؛ مضيفاً ” نحن بحمد الله- أصبحنا من الدول العشرين في العالم، وأصبح اقتصادنا، والحمد لله مزدهراً، ونأمل إن شاء الله أن نسير من ازدهار إلى ازدهار.
وأضاف ” الدول تقدم خدمات، ونحن منذ أن نخرج من البيت ونحن على خدمات الدولة؛ بل ونحن في بيوتنا، الدولة لو أنها لا تدعم الكهرباء ما وصلت إلينا، كل شيء مدعوم الآن عندنا ” .
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6347 ] نشر منذ 1 ساعة
حنا مع الدولة وولاة امرنا بكل قراريصدر الله يجعله خير للوطن والمواطن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24973 ] نشر منذ 1 ساعة
والله أني أحبك ف الله يشيخ عبدالله
بس أني غاسل يدي منك
من بعد مقطعك في من كنت تمدح وتثني عليهم
رجال الحسبه🤔
الواقع[ عدد التعليقات: 5618 ] نشر منذ 1 ساعة
الوسطية في كل شيء أمر إسلامي ونحن دولة اسلام لا ضرر ولا ضرار وجعلنكم أمة وسطاء لا تكن لين فتعصر ولا قاسيا فتكسر ونسأل الله الخير لهذه البلاد والدولة التي لم نعرف عنها الا كل خير للجميع
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 55 دقيقة
دقن
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1311 ] نشر منذ 44 دقيقة
سماحتكم شبعان ولا تؤثر هذه الأمور فيه .. ولكن المصيبة أتت على رأس الفقير .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 40 دقيقة
قل قسم يا عم الحج بورعي
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاحياة لمن تنادي
وعلى الدنيا السلام
مواطن نزيه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 دقيقة
انت قرصك في العسل